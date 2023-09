L' ultimo clamoroso sondaggio | Donald Trump-Joe Biden | ora è pareggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Vedremo se l'incontro con il presidente ucraino Volodymir Zelensky alla Casa Bianca invertirà, nei sondaggi della prossima settimana, il trend in picchiata del presidente degli Stati Uniti Joe. L', reso pubblico ieri, aggiunge un'altra tegola a quelle che nelle ultime settimane sono cadute sulla testa canuta del vecchio Joe. Lo ha realizzato YouGov con la collaborazione di Yahoo News nei giorni tra il 14 e il 18 settembre. E il dato, tra i tanti raccolti, che balza più all'attenzione è quello che dice che, se si fosse votato in quei giorni (cioè, in pratica, se si votasse oggi), una ipotetica sfida presidenziale trae Joefinirebbe in un, con entrambi i candidati che raccoglierebbero il 44 per cento delle preferenze ...