Luca Marini svetta nelle prove libere della MotoGP in India

Luca Marini piazza la zampata che non ti aspetti e chiude davanti a tutti il venerdì del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo round ...

Si chiude con una piacevole sorpresa la seconda sessione del venerdì per la MotoGP al Buddh International Circuit di Nuova Delhi per il Gran Premio ...

Andato in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’ India , round del Mondiale 2023 di MotoGP . Sull’inedito Buddh International Circuit i ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Binder si inserisce in quarta posizione, ma il giro viene tolto per bandiere gialle: il sudafricano ...