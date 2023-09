L’ossessione di Sacchi per la perfezione e l’opposizione di Platini

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Cinquant’anni dalla prima panchina di Arrigo: il tecnico ossessionato dallae la sua antitesi,Che La Gazzetta dello Sport sia un giornale “ano” è fuor di dubbio. Ed è anche un atto dovuto, perché è indubbio che l’epopea di Arrigo con il suo Milan abbia portato a pagine di giornalismo entusiasmanti, com’è giusto che sia per una squadra che in pochi anni è passata dall’essere una nobile decaduta che non partecipava più alla lotta scudetto a vincere tutto, dall’Italia all’Europa fino alle Coppe Intercontinentali. Oltre ai titoli, poi, c’è stato quell’impasto straordinariamente funzionante tra il gusto dello spettacolo di Silvio Berlusconi e una filosofia calcistica che lo andava a mostrare con un senso di novità da lasciare a bocca aperta. Perciò, oggi, è anche logico che il giornale ...