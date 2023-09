Loretta Goggi | chi era il marito Gianni Brezza | “Ogni anno se ne andava di casa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Quello traè stato uno degli amori più intensi e longevi dello spettacolo italiano. I due sono stati insieme ben 32 anni durante i quali non hmai avuto figli, mentre lui era già diventato padre nel suo precedente matrimonio. Gli inizi del loro rapporto non furono poi così semplici, come spesso ha raccontato anche l’attrice e cantante, ma a separarli una volta dopo essersi uniti, è stata solo la scomparsa del noto coreografo nel 2011, all’età di 74 anni per le complicanze di un tumore. Il primo incontro daUn amore di quelli intensi, che a parlarne quasi manca il fiato, un amore che è diventato iconico, il simbolo di una complicità lavorativa e sentimentale. ...