Lo squalo Conte mastica i resti del Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023)oggi vede Grillo; e forse per la prima volta sarà lui a spiegare all'Elevato la linea dei Cinque Stelle. Perché sicuramente l'avvocato ce l'ha più chiara in testa del comico, che già si è lanciato all'inseguimento della sua ex creatura, dichiarando che «Elly non ha visione». Impara in fretta, l'ex premier. Come organizzatore e governante è un disastro, però le sa raccontare grosse, senza vergognarsi neanche un po'; e soprattutto, ha istinto politico e cattiveria, la stessa che gli ha consentito di mandare via la classe dirigente che lo aveva scelto dal nulla e incoronato. In questo momento Giuseppi, perché come intuì Trump, che così lo ha ribattezzato, isono due, quello cortese e umano da tv e da comizio e quello spietato e affabulatore da leader, ha sentito l'odore del sangue, se non della carogna. Vede il Pd in difficoltà sotto la guida ...