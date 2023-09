Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 179 punti , rispetto ai 180 punti della vigilia. Invariato il rendimento del decennale italiano al 4,5 ...

spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in lieve riduzione: il differenziale ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 177 punti base rispetto ai ...

Lo spread tra Btp e Bund risale e torna ai 177 punti dell'avvio. Il rendimento è sempre in calo con il decennale italiano al 4,48% ( - 2,4 punti ). . ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo in vista delle decisioni della Fed. Il differenziale tra i due titoli di Stato scende a 174 punti , rispetto ...

spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in deciso aumento dopo le decisioni della Fed e soprattutto sull'avvertimento di possibili ulteriori strette ...

LoBtp e Bund chiude in rialzo. Il differenziale si allarga a 184,5 punti (+4 punti) dai 180 di ieri. Il rendimento del decennale sale al 4,58% (+5 punti). . 22 settembre 2023Finale di settimana in aumento per loBTp e Bund conseguenza di una ulteriore risalita dei rendimenti del decennale italiano che ha anche sfiorato quota 4,60%. Il differenziale di rendimentoil BTp decennale benchmark (Isin ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 184,5 punti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Spread tra Btp e Bund risale a 177 punti QUOTIDIANO NAZIONALE

La tassa sulle banche, le velleità dirigiste contro l'inflazione, la fine della luna di miele con i mercati e da ultimo il pugno duro annunciato contro i ...Btp e Bund chiudono in rialzo: il differenziale si allarga a 184,5 punti (+4 punti) e il rendimento del decennale sale al 4,58% (+5 punti). Una buona notizia per l'economia italiana.