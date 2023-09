Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo in vista delle decisioni della Fed. Il differenziale tra i due titoli di Stato scende a 174 punti , rispetto ...

Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,68% a quota +176 punti base, mentre il rendimento dela 10 anni si attesta al 4,49%. Tra i listini europei tentenna Francoforte , ...Avvio in lieve rialzo per lotrae Bund sul secondario telematico Mts. A inizio giornata il differenziale di rendimento tra ildecennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata viene ...

Lo spread Btp-Bund parte in rialzo a 182 punti Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 set - Avvio in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul secondario telematico Mts. A inizio giornata il differenziale di rendimento tra il BTp decennale ...Lo spread Btp-Bund si allarga ancora, con il rendimento del decennale italiano al 4,55%. I titoli di stato americani mostrano una tensione alta, con il rendimento a 10 anni sopra il 4,5% per la prima ...