Liverpool | due nomi in lista per il rinnovo

Il Napoli continua a monitorare il mercato per trovare il Sostituto di Kim. Due i calciatori in cima alla lista. Notizie mercato Napoli – Kim è ...

Segue 'Queen of kings' di Alessandra Mele, quarta aha vinto il disco di platino in Norvegia e Polonia, ed il disco d'oro in Belgio. Marco Mengoni con la sua 'vite' ha fatto molto bene ...... almeno per ora, stanno dando ragione a lui: il Tottenham è secondo dopo cinque giornate di campionato,punti alle spalle del Manchester City capolista ed a pari punti cone Arsenal . E ...

Il pallone arancione da Boniek: la doppietta al Liverpool del 1985 fu sua Corriere dello Sport

LASK - Liverpool (1-3) Europa League 2023 la Repubblica

Il Liverpool è consapevole di poter perdere Salah nelle prossime sessioni di calciomercato ed avrebbe messo nel mirino il sostituto dal Real Madrid ...Il Liverpool ha messo nel mirino Rodrygo, 22enne ala brasiliana del Real Madrid, nel caso in cui Mohamed Salah decidesse di lasciare i Reds. Lo riporta Fichajes.