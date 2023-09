LIVE Svizzera-Italia 0-1 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | magia di Caruso che porta in vantaggio le azzurre

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81? Giocata pregevole di Di Guglielmo che salta secca Marti, laatterra l’azzurra e si vede sventolare un inevitabile cartellino giallo. 80? GLIONNA! Traversone dalla destra che si trasforma in un tiro della nuova entrata, tocca appena Peng che spedisce in corner. 79? Cambio nell’: esce Giugliano ed entra Greggi. 79? Reuteler atterra in scivolata, fallo in nostro favore. 77? Fase caotica della partita: lacon cuore più che con idee spinge alla ricerca del pareggio, l’si difende come può e in questo momento non sfrutta gli spazi in ripartenza. 76? Sbaglia il controllo Giugliano dopo una buona combinazione, la centrocampista azzurra è costretta a concedere punizione per evitare guai ...