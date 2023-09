LIVE Svizzera-Italia 0-1 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | Caruso porta in vantaggio le azzurre | doppio palo per le elvetiche

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+3? Bergamaschi stende Lehman e si prende l’ammonizione, punizione dalla trequarti per le. 90+2? Fuorigioco di rientro di Glionna, può risalire il campo laalla ricerca di un’occasione per pareggiare i conti. 90+1? Sono ben 7 i minuti di recupero assegnati dalla direttrice di gara. 90? Ultimo giro di lancette del tempo regolamentare, attesa per la segnalazione del recupero. Fondamentale rimessa laterale guadagnata da Bergamaschi. 89? Rimessa in zona difensiva per le, che intelligentemente stanno giocando con il cronometro. 88? Quinta sostituzione anche per Inka Grings: fuori Marti e dentro Xhemaili. 87? Ultimo cambio per Soncin: esce Giacinti, entra Serturini. 86? PILGRIM! La nuova entrata sta veramente scardinando la nostra difesa, ...