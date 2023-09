LIVE Svizzera-Italia 0-0 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | spingono le padrone di casa | ma le emozioni latitano

Leggi su oasport

35? Uno due Giugliano-Giacinti, il pallone di ritorno non è preciso e chiude la difesa. Rimessa laterale in zona offensiva per la nostra nazionale. 34? Si rialza la giocatrice, mentre nell'altra partita del girone Spagna e Svezia sono sull'1-1. 33? Gioco fermo, rimane a terra con il braccio dolorante Bachmann, con Caruso che ha pesato accidentalmente l'arto dell'elvetica. 32? Situazione convulsa in area, ottimo il traversone di Cantore per la testa di Giacinti, anticipata all'ultimo; poi con qualche affanno Peng e compagne riescono a liberare la zona pericolosa. 31? Parabola insidiosa di Giacinti, sfiora il tap-in Lenzini.