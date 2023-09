LIVE Svizzera-Italia 0-0 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Subito uno buono sviluppo della squadra allenata da Inka Grings, che tenendo palla a terra libera Riesen sulla sinistra, che crossa troppo su Giuliani. 1? Il primo pallone è mosso dalle padrone di casa, con le elvetiche che provano ad imbastire la prima azione offensiva. PRIMO TEMPO 19:29 E’ tutto pronto amici di OA Sport, inizia il nuovo corso della nazionaledi! Adrenalina e grande emozione per vedere all’opera una squadra che vuole far tornare a sognare tutti gli appassionati così come ha fatto nel 2019. Buon divertimento e buona tutti! 19:28 Ora risuona a San Gallo l’inno della. 19:26 E’ il momento degli inni nazionali; si parte dal Nostro canto, l’Inno di Mameli. 19:25 Le due nazionali stanno ora ...