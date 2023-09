LIVE Svizzera-Italia 0-0 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | Giacinti sfiora il vantaggio

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Dopo una decina di minuti di grande pressione la nazionale di Soncin sblocca il risultato. L’azione nasce sempre dalla destra e sempre dai piedi di Cantore, con l’esterno azzurro che mette in mezzo un pallone sul quale dopo un paio di rimpalli si avventa la nostra centrocampista che da poco dentro l’area da posizione centrale esplode un meraviglioso sinistro a giro che si fa ad infilare sotto il sette. 65? CARUSOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! GOOOOOOOOOLAAAAAAAAA!!!!!!!!!0-1! 64? Doppia sostituzione per Inka Grings: fuori Terchoun e Sow, dentro Lehmann e Vallotto. 63? Si fa vedere in avanti anche la, con conclusione fuori misura di Terchoun su un tentativo a dir poco velleitario. 62?! ...

19:18 Riparte il per corso della Nazionale italiana femminile di calcio dopo la fallimentare spedizione ...

Alle 19:30 di oggi, venerdì 22 settembre l'Italia di Andrea Soncin inizia il suo percorso in Nations League nel primo match del gruppo 4 contro la ...

2? Subito uno buono sviluppo della squadra allenata da Inka Grings, che tenendo palla a terra libera ...

35? Uno due Giugliano-Giacinti, il pallone di ritorno non è preciso e chiude la difesa svizzera. Rimessa ...

20:23 A tra poco per il secondo tempo ! 20:22 Poche emozioni in questa prima frazione a San Gallo. L'Italia ...

54? Palla vagante nell'area elvetica con il flipper che non favorisce le azzurre. Rimessa dal fondo per la ...

CT: Soncin. 18:25 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svizzera-Italia, partita valida per la prima giornata della UEFA Women's Nations League 2023-24. Buonasera amici di OA ...10.22 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 10.20 Comincia nel migliore dei modi questa rass ...