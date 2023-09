LIVE MotoGP | GP India 2023 in DIRETTA | via alle pre-qualifiche a Nuova Delhi!

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51 1:46.674 per Bezzecchi che va a circa sette decimi dal tempo fatto registrare questa mattina. 12.50 Il primo a far segnare un tempo è Fabio Quartararo: 1:48.199 per il francese della Yamaha. 12.49 Miller scivola e causa una bandiera gialla: cancellamento del tempo per diversi piloti. 12.48 Tante uscite di pista abbiamo visto nelle FP1 specie in curva 1: adesso ci dovrebbero essere meno errori, prendendo maggiore dimestichezza con il circuito. 12.47 Tutti subito in pista per far segnare i primi tempi: Bagnaia ancora con doppia gomma media. 12.45 BANDIERA VERDE! Via alla sessione di pre-qualifica. 12.44 Tutti pronti per questa sessione che sarà lunga un’ora e dieci minuti così come le FP1: questo per consentire ai piloti di prendere familiarità con una pista. 12.42 Un’indiscrezione di ...