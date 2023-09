LIVE MotoGP | GP India 2023 in DIRETTA | Martin e Marini davanti | Bagnaia e Bezzecchi si nascondono

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.23 Bel duello tra Jorgee Luca: per ora sono i due che hanno animato questa prima sessione di prove libere. 8.21 Bel miglioramento diche arriva a soli 23 millesimi da. 8.20 Questi i tempi a 35 minuti dal termine: 1 89 J.1:46.817 2 10 L.+0.582 3 93 M.Marquez +0.614 4 44 P.Espargaro +0.663 5 20 F.Quartararo +0.697 6 41 A.Espargaro +0.794 7 72 M.+0.855 8 43 J.Miller +0.974 9 30 T.Nakagami +1.020 10 37 A.Fernandez +1.029 8.19 Jorgesi migliora ancora! 1:46.817, il primo tempo sotto l’1’47”. 8.18 Brutta scivolata in curva 1 per Takaaki Nakagami. 8.16 Jorge! 1:47.049, si prende ...

Francesco Bagnaia è carico e determinato in vista del via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di India, tredicesimo appuntamento del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione weekend – Come vedere le prove libere in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.51 Primo tempo fatto registrare da Raul Fernandez: 1:52.219 per lo spagnolo. 7.50 Ricordiamo che questi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.03 Molto indietro finora le due Yamaha di Morbidelli e Quartararo, rispettivamente in quindicesima e ...

01:30 Torna laBuongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della prima sessione di prove libere e della sessione di prove del Gran Premio d'India , tredicesima gara del campionato ...... SKY SPORT, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8 VENERDI 22 SETTEMBRE Ore 5.25: prove libere 1 Moto3 Ore 6.30: prove libere 1 Moto2 Ore 7.40: prove libere 1Ore 9: paddockOre 9.

GP India, le prove libere 1 LIVE Sky Sport

MotoGP 2023, oggi le prove libere del GP India in diretta: orari e dove vederle in TV Sport Fanpage

Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento del secondo turno di libere del Gran Premio del Giappone. Nelle prime ore del mattino, si è disputata la prima sessione di libere che ha visto ...MotoGP: La MotoGP sbarca in India per il round n°13 della stagione 2023. Tanta curiosità per scoprire questo tracciato inedito per i prototipi a due ruote, continua la sfida per detronizzare Bagnaia ...