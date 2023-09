LIVE MotoGP | GP India 2023 in DIRETTA | Jorge Martin in grande spolvero | bene Bezzecchi e Bagnaia

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Marini con gomma usata fa 1:45.765, a nove centesimi da. Poi il fratello di Valentino Rossi scivola in curva 1. 13.23 Anche Luca Marini si è rimesso nella top 10: è sesto a nove decimi dal leader. 13.22 Aleix Espargarò scalza Marcodalla seconda posizione: due decimi e mezzo da. 13.21 Bravissimo Franco Morbidelli! Netto progresso e quinto tempo: 882 millesimi da. 13.20 Ancora! 1:45.672 perator! 13.19 Dentro la top 10 ci sono le due Honda ufficiali: settimo Mir e ottavo Marc Marquez. 13.18si rimette davanti: 1:45.840, un decimo e mezzo su. Gomma media nuova per lo ...

8.43 Si migliora sostanzialmente anche Bezzecchi , issandosi in terza posizione a 48 millesimi da ...

9.00 La nostra DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere finisce qui. Grazie per averci seguito e ...

12.18 La prima sessione di prove si è conclusa con il miglior tempo di Marco Bezzecchi e in generale una ...

12.51 1:46.674 per Bezzecchi che va a circa sette decimi dal tempo fatto registrare questa mattina. 12.50 ...

13.08 Mesto nell'espressione Pecco Bagnaia, evidentemente deluso dal fatto che non possa girare più di ...

In corso la seconda sessione di prove al Buddh International Circuit, il turno è iniziato con 45 minuti di ritardo a causa dell'assenza dei marshal per la Moto3. Nelle Libere 1 Bezzecchi è stato il ...... prove libere 3 Moto3 Ore 6.20: prove libere 3 Moto2 Ore 7.05: prove libere 3Ore 7.45: qualificheOre 8.45: paddockOre 9.30: PaddockOre 9.45: qualifiche Moto3 Ore 10.40: ...

MotoGP, Bezzecchi vola nella FP1 in India: Marquez 2° davanti a Binder. Bagnaia 15° GPOne.com

Il programma ha subito un ritardo a causa dell’assenza dei marshal e tutte le sessioni (comprese Moto2 e MotoGP, ndr) subiranno un notevole ritardo. Al Buddh International Circuit il più veloce delle ...Il debutto della MotoGP in India è andato meglio del previsto. Le preoccupazioni riguardo lo stato del tracciato sono state spazzate via, la pista è stata promossa per il suo layout e non sembra ci ...