LIVE MotoGP | GP India 2023 in DIRETTA | iniziano i time attack | Viñales al comando

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Di Giannantonio salta dentro la top 10! E’ secondo a due decimi e mezzo da. 13.39 Bagnaia ora è decimo ed è al limite dell’accesso al Q2: dovrà sicuramente migliorarsi. 13.38 Maverick Vinales! 1:45.361 con gomma soft nuova, tre decimi su Martin. E’ l’inizio dei. 13.37 In tanti stanno uscendo dai box con gomma soft al posteriore per andare al. 13.36 Bagnaia lontano nei tempi, ma sta girando con gomma usata: deve andare ai box a mettere la gomma soft. 13.35 Morbidelli terzo tempo! Un decimo di svantaggio da Martin. 13.34 Morbidelli con la gomma morbida sta facendo un gran giro: potrebbe entrare in top 10. 13.33 Marquez sale dalla sedicesima alla nona posizione: sette decimi e mezzo da Martin ...