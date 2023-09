LIVE MotoGP | GP India 2023 in DIRETTA | Aleix Espargarò e Martin in testa | Bezzecchi veloce

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08 Mesto nell’espressione Pecco Bagnaia, evidentemente deluso dal fatto che non possa girare più di tanto in questo venerdì. 13.07 Che giro di Fabio Di Giannantonio! Quarta posizione a quattro decimi da. 13.06 Continua alacremente il lavoro in casa Ducati: stanno cambiando le molle sulla moto di Bagnaia. 13.05 Questi a 50 minuti dalla fine i piloti dentro il Q2: 1 41 A.Espargaro 1:46.182 2 89 J.+0.000 3 72 M.+0.284 4 20 F.Quartararo +0.530 5 37 A.Fernandez +0.540 6 93 M.Marquez +0.583 7 73 A.Marquez +0.597 8 5 J.Zarco +0.631 9 10 L.Marini +0.640 10 30 T.Nakagami +0.890 13.03 In pista sta girando anche Luca Marini che occupa provvisoriamente la nona posizione. 13.02...