LIVE Lecce-Genoa 0-0 | Krstovic rovesciata pazzesca | fuori di poco Dentro Oudin

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 trae Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare,e Genoa si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Genoa 0 - 0: sintesi e moviola 1 Calcio ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Via del Mare' di. FORMAZIONI UFFICIALI- GENOALECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, ...

Lecce-Genoa 0-0 LIVE: Almqvist sfiora il vantaggio Sky Sport

Lecce-Genoa 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Il sorprendente Lecce di Marco Baroni cerca di continuare la sua corsa in questo inizio di stagione. Il Genoa di Alberto Gilardino, invece, ha ottenuto lo scalpo del Napoli e fermato la Lazio, ma ha ...Lecce-Genoa: missione secondo posto per una notte. D'Aversa ci crede e ci proverà. Il Lecce, dopo un avvio di campionato straordinario (due vittorie e due pareggi nelle prime ...