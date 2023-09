LIVE Italia-USA 1-2 | Preolimpico volley femminile in DIRETTA | 21-25 | Plummer trascina le americane

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA CAMBIA CON LE SCONFITTE DI SERBIA E CINA QUANDO SI GIOCA LA PROSSIMA PARTITA-GERMANIA LA CLASSIFICA DELDOPO POLONIA-GERMANIA 3-2 7-7 Diagonale di Antropova, ma in ricezione è una fatica continua. 6-7 Lubian spreca un primo tempo in contrattacco, Robinson ci punisce subito. 6-6 Ace di Sylla, scappa la ricezione a. 5-6 Attacco difficile di Sylla dopo la problematica ricezione di Villani. 4-6 In rete la battuta di Antropova, che sembra calata molto anche fisicamente. 4-5 Scambio lungo, interminabile. Sylla lo chiude con un mani fuori di esperienza. 3-5 Mani fuori di Thompson. 3-4 Difesa ancora Antropova, poi diagonale di Sylla. Questaha troppo bisogno di Antropova, deve ritrovarsi. Entra Gennari per Bosio, ...

L'Italvolley di Davide Mazzanti torna in campo per le Qualificazioni alle Olimpiadi . Le azzurre sono reduci da un poker di vittorie ( Corea del ...

Ora, però, la sfida più dura contro gli Stati Uniti , in testa al girone insieme all'con quattro vittorie di fila. Sfida che può risultare già decisiva . Segui il match in ...Preolimpico Volley femminile Venerdì 22 settembre 2023, ore 20.451 19 25 21 USA 2 25 23 25 SEGUI- USA IN STREAMING SU NOW! Parafrasando il linguaggio del volley, siamo con ogni probabilità al match point. Il punto decisivo: per l'di Davide Mazzanti, Kate Antropova e le altre ...

Dopo i successi contro Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia, le azzurre di Mazzanti tornano in campo a Lodz per il primo vero big match di questo torneo preolimpico. Sylla e compagne ...