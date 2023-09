LIVE – Italia-Usa 0-1 19-25 | 11-8 | preolimpico volley femminile 2023 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Latestualedi-Usa, partita della Pool C del torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per sfidare una delle grandi avversarie di questa pool: la compagine a stelle e strisce. Le campionesse olimpiche in carica vanno a caccia di un altro successo per staccare in classifica Sylla e compagne, che però sono pronte a lottare su ogni pallone. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.45 di venerdì 22 settembre all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita-Usa del ...