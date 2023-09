LIVE F1 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | Leclerc in vetta alla FP1 | 3° Sainz davanti a Verstappen

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.33 Alonso è quinto a 0.484 da, vedremo. 08.32 Non perfetto il giro di, che ha commesso un errore nel primo settore.in pista con gomme nuove. 08.31 In difficoltà Perez, solo settimo a 0.702 dFerrari di. 08.29 Arrivache chiude in testa in 1:31.008 precedendo di 0.144 Norris e di 0.229. Vediamoora. 08.26 Lando Norris con gomme soft migliora il proprio riscontro e si porta incon il crono di 1:31.152. In pista tutti con le soft. 08.24 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:31.377 22 Charles ...