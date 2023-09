LIVE F1 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | FP3 nella notte | poi le qualifiche! La Ferrari sfida Verstappen!

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP1 – Cronaca FP2 – Presentazione qualifiche – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio del, valevole come sedicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia grande spettacolo come di consueto sullo storico circuito di Suzuka, con la lotta per la pole position che potrebbe regalare dei colpi di scena proprio come a Singapore. A differenza di Marina Bay però Red Bull è tornata estremamente competitiva e si candida al ruolo di favorita sul giro secco almeno con Max Verstappen, mentre Sergio Perez ha fatto tanta fatica nelle libere del venerdì e rischia di cedere il passo a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.04 Albon si porta al comando in 1:33.482 a precedere di 0.219 Sainz e di 0.307 Alonso. 08.03 Arrivani i ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.33 Alonso è quinto a 0.484 da Leclerc , vedremo Verstappen . 08.32 Non perfetto il giro di Leclerc , che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.42 Ferrari in pista con le medie. 08.40 1:37.844 il giro di Norris con le soft, in attesa di Red Bull e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.48 1:37.648 per Leclerc , mentre 1:37.474 per Verstappen . Sainz alto in 1:38.429. 08.47 1:37.458 per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.06 Red Bull veloce con Verstappen nel primo settore soprattutto, perché Perez decisamente in difficoltà ...

Se vi siete persi la chiacchierata, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in vista del GP2023. VEDI ANCHE F1 GP2023, PL1: Verstappen subito al comando, ...DisneiAmo è uno showfrizzante e interattivo, impostato sulla straordinaria direzione ... tanto famose in, decorate con grafiche ispirate a Manga, Anime, e Videogiochi. Cosplay & Co. ...

LIVE F1 Giappone, Verstappen chiude in testa libere 2, Leclerc 2° e Sainz 4° La Gazzetta dello Sport

Riecco Verstappen, libere sue. Leclerc 2° in FP2 Sky Sport

La Formula 1 torna in pista per il GP Giappone a Suzuka: si riparte dalla vittoria di Sainz a Singapore. Le Ferrari di Leclerc e Sainz alla prova delle qualifiche dopo le Fp1 e Fp2 dominate da Max ...Il Gran Premio del Giappone 2023 sarà la sedicesima gara del Campionato del mondo di Formula 1 2023 e sarà trasmesso, come consuetudine, su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW in Italia.