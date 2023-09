LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | venerdì 22 settembre 2023 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nuova22, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Si parte alle ore 20 con l’odierna del, della quale vi proporremo le undici cinquine vincenti, ovvero le dieci ruote locali e quella Nazionale. Successivamente, ecco il turno del Superena, con il sestetto die inclusi il numero Jolly e quello Superstar. Infine sarà il momento di conoscere le attesedella serata, visto che ilè già molto alto e gli scommettitori sognano in grande. Di seguito ecco le estrazioni di stasera. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con iestratti ...

... bisogna aggiornare attraverso il cursore vicino al link aggiorna direttaqui. In alternativa in alto alla pagina è presente il link Ultimadel Giorno che consente di visualizzare ...VinciCasa Giovedì 21 settembre 2023 si gioca il concorso 264 della lotteria in cui si vince casa. La direttaè dalle 20.00. Per aggiudicarsi la casa dei propri desideri, chi prende ...

Estrazione Million Day di oggi, 22 settembre 2023: i numeri vincenti di venerdì TPI

Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi 21 settembre CalcioMercato.it

Ci siamo, tutto pronto anche oggi giovedì 21 settembre per la doppia estrazione di Million Day e Million Day Extra: la prima alle ore 13 e poi, ...Tutto pronto anche oggi lunedi 18 settembre per la doppia estrazione di Million Day e Million Day Extra: la prima alle ore 13 e poi, quella tradizionale, ...