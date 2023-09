LIVE Canoa slalom | Mondiali 2023 in DIRETTA | si parte alle 11 00 con le semifinali | in palio anche i pass olimpici

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:42 Si assegnano le prime medaglie individuali iridate e i primidella competizione per Parigi sul canale che nel 2012 ha visto mettersi al collo la medaglia d’oro olimpica il nostro Daniele Molmenti. Giornata dedicata alla canadese, si11.00 con la semifinale del C1 femminile seguita da quella maschile. Finali in programma rispettivamente14.35 e15.15. 10:40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeidiin corso di svolgimento a Lee Vy (Gran Bretagna). Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:16 Mattinata in cui si sono svolte diverse finali B e C. Dalle 11.28 si inizierà a far sul serio con la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di Canoa slalom 2023 in corso di ...

Nel 2018 si sono aggiunte attività sportive quali barca ee pet therapy, per migliorare e arricchire l'esperienza della persone disabili durante le vacanze al mare. Un ulteriore tassello è ...... Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti ore 04:40: C.ti Mondiali Sprint e ParaFinali 3a ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Canoa slalom, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i primi pass olimpici nella canadese OA Sport

Mondiali di Canoa Slalom 2023: programma, calendario, italiani in ... Olympics

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di canoa slalom 2023 in corso di svolgimento a Lee Valley (Gran Bretagna). Si assegnan ...L’allarme è scattato intorno alle 11, quando per motivi ancora da chiarire una canoa con a bordo 12 cittadini cinesi si è ribaltata. Immediatamente in undici sono riaffiorati dall’acqua, tranne un ...