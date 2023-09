LIVE Canoa slalom | Mondiali 2023 in DIRETTA | è il momento di Ceccon! Al femminile vince Franklin | Italia con i pass olimpici in tasca

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:15 Partito lo sloveno Luka Bozic. 15:14 GRANDISSIMO PAOLOOOO!!!!!!! 98.90 IL TEMPO DELL’AZZURRO! Questa è nettamente la miglior gara in carriera dell’no, che si è un attimo impiantato nell’ultimoaggio, il più difficile di tutta la gara. Vediamo dove potrà arrivare Ceccon in questa finale. 15:13 22 e 23ate, vediamo ora il tempo di15:13 Grandeaggio alla 11 per Paolo! Si va velocissimi verso le ultime e insidiose porte! 15:12 Preciso e attento nella prima parte l’azzurro, ora iniziano le rotazioni difficili e decisive. PARTITA LA FINALE MONDIALE DEL C1 MASCHILE 15:11 La gara sarà decisa dai dettagli, una penalità significa essere fuori dal podio. I distacchi saranno risicatissimi, ma i rischi da ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:40 La forte transalpina Delassus è in difficoltà fin dalla prima porta, mancano 12 atlete alla fine di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Possiamo dirlo ufficialmente, MARTA Bertoncelli QUALIFICA LA CANADESE FEMMINILE PER LE OLIMPIADI DI ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:41 Lotta sul filo dei centesimi in questo momento tra tutti gli atleti, ottimo il pass aggio sulle porti ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:08 FINALE PER PAOLO Ceccon ! E’ dietro lo spagnolo Trave, 25esima posizione per lui. 13:07 Sbaglia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:17 Per il momento amici di OA Sport è tutto, a tra poco per le finali! 13:16 Appuntamento alle 14.35 ...

Nel 2018 si sono aggiunte attività sportive quali barca ee pet therapy, per migliorare e arricchire l'esperienza della persone disabili durante le vacanze al mare. Un ulteriore tassello è ...... Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti ore 04:40: C.ti Mondiali Sprint e ParaFinali 3a ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Canoa slalom, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i primi pass olimpici nella canadese OA Sport

Mondiali di Canoa Slalom 2023: programma, calendario, italiani in ... Olympics

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di canoa slalom 2023 in corso di svolgimento a Lee Valley (Gran Bretagna). Si assegnan ...Se a Monaco l'Oktoberfest è iniziato oggi, sabato 16 settembre, Trieste non vuole essere da meno. E così da questa mattina fiumi di persone hanno preso parte a “Trieste Beer Fest” in piazza Ponterosso ...