LIVE Canoa slalom | Mondiali 2023 in DIRETTA | Bertoncelli in lotta per la finale e per il pass olimpico | a seguire la semifinale del c1 maschile

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:40 La forte transalpina Delassus è in difficoltà fin dalla prima porta, mancano 12 atlete alla fine di questa semi. 11:38 La tedesca Bayn sta disputando una buona manche, ma come tutte le atlete dopo un inizio in cui era in vantaggio perde drasticamente nell’ultima parte. Per lei quattordicesimo posto provvisorio e addio. In acqua ora Delassus. 11:37 Stach e Hug (Francia) non sono un problema per, due discese molto difficoltose e con grandi penalità. Finita la review di Marta, nessun tocco per lei e quarta posizione provvisoria confermata! 11:35 Continuiamo il racconto della semi, in acqua la polacca Stach. Con la prestazione di Marta l’Italia dovrebbe essersi assicurata ilper le ...