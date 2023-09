L’Italia imbarbarita e l’opposizione che non capisce

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ci sono voluti un prete, don Enzo Volpe, sacerdote nel quartiere palermitano di Ballarò, e un conduttore televisivo, Diego Bianchi, per dichiarare, rispettivamente a Porta a Porta e a Otto e mezzo, che abbinare a un decreto repressivo il nome della località di Caivano significa marchiare con uno stigma indelebile questo luogo. Se c’è un errore che ha compiutoin questo anno di governo Meloni, è stato infatti quello di non capire che non sarà un malinteso pragmatismo a costruire un’alternativa adeguata. La stagione in cui tutte le barche si alzavano grazie alla globalizzazione, se mai è esistita, è tramontata da tempo. Oggi siamo al cospetto della disperazione sociale e di una destra identitaria, per nulla disposta a rinunciare al suo modo di essere. Di fronte a gente che non esita a rivendicare le proprie origini e anzi se ne vanta, il fronte ...