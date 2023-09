L' Italia deve pensare al nucleare

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Le competenze in fatto di energia atomica si sono frammentate da decenni. È il momento di riagenzie ed enti, per prepararsi a un passo che appare inevitabile. Intanto, una prima «Piattaforma nazionale» è già qui. Più potenza elettrica. Se c’è una certezza in Europa è quella: i Paesi tendono a richiedere sempre più energia. Non soltanto per la diffusione della mobilità con le batterie, ma anche per l’abbandono di sistemi domestici basati sul gas. Così, 36 anni dopo il referendum che instoppò la produzione di quella dal, si è capito che non abbiamo alternativa, e pur senza arrivare ad agire come la Francia (che produce dall’atomo oltre il 70 per cento del suo fabbisogno), dobbiamo reinserire le centrali per la fissione tra le fonti energetiche del prossimo futuro. Ma certo scegliendo tecnologie evolute applicate ...