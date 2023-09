L’istituto “Aurigemma” a Cremona nel segno dell’Europa

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuticomprensivodi Monteforte alla ribalta nel. Il 23 settembre sarà ospite adel Trinity College London. L’occasione è offerta dalla cerimonia dedicata alla presentazione dello Studio di impatto delle Certificazioni di Musica nella scuola italiana, promosso dal Trinity College London e dal Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli Studenti, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’Università di Lancaster. L’incontro si inserisce nell’ambito della Fiera Mondomusica, la manifestazione fieristica più importante al mondo, dedicata agli strumenti musicali ad archi d’alta gamma., tra le 150 scuole italiane che hanno aderito alla sperimentazione del Progetto Pilota, ...

...per'organizzazione di questo evento - ha aggiunto- ... ''incontro di oggi - ha concluso Mulé - è un richiamo al ... Non dobbiamo mai dare per scontato che esista ungratuito come il ...'idea da cui è partita'iniziativa di beneficenza del 'quaderno sospeso', organizzata dalla locale Misericordia, in collaborazione conComprensivo '' di Monteforte Irpino, ...

Monteforte Irpino, all'Istituto Aurigemma l’iniziativa del "quaderno sospeso" Ottopagine