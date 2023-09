Ligue 1 | 0-1 tra Monaco e Nizza | Balogun sbaglia due rigori

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) La partita di1 traè finita 1-0 in favore degli ospiti. Il gol della vittoria è arrivato durante gli ultimi minuti di gioco per mano di Boga, mentre ilha mancato due calci di rigore. Ilfesteggia la vittoria, prima di tornare in campo contro il Brest. Ilinvece sfiderà l’Olympique Marsiglia in cerca di riscatto. Dopo una partita che ha regalato diversi colpi di scena, Boga è riuscito a conquistare la rete del vantaggio al minuto 91. Durante la gara, sono state diverse le opportunità per i padroni di casa, con l’arbitro che ha fischiato duein loro favore, il primo al 12? e il secondo al 55?. Sul dischetto, entrambe le volte, è andato, attaccante ex Arsenal che durante il mercato estivo era ...