LifeComp e le sfide del tempo | competenze per la vita e le nuove modalità di apprendimento in tempi di transizioni d’ogni genere e di mancanza di empatia

(Di venerdì 22 settembre 2023) "È possibile insegnare a una persona a pensare in modo critico, a controllare le proprie emozioni o a diventare più empatica verso gli altri. Questesono fondamentali affinché le persone possano determinare il proprio percorso professionale e per il proprio benessere". Come addivenire a un simile importante traguardo e in quanto? La scuola, l’università o laintera? Stiamo vivendo in un periodo di transizione, che ci costringe, nella quotidianità, asia come individui sia come comunità nella quale viviamo e per la quale ci impegniamo. I cambiamenti nella società prodotti da un crescente e incontrollato processo migratorio e non solo dai Paesi poveri ai ricchi, ma anche tra Paesi ricchi, la rapida trasformazione del mondo del lavoro dovuta alla digitalizzazione e la transizione puntata e più ...