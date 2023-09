Libia | perché la catastrofe di Derna è anche un ‘dono’ dell’Occidente

(Di venerdì 22 settembre 2023) di Roberto Iannuzzi * Quando le piogge torrenziali della tempesta Daniel hanno colpito la, era prevedibile attendersi dei danni, ma si sarebbe potuta evitare lase il paese non fosse stato devastato da quasi tredici anni di guerra. Invece, il crollo di due dighe malmesse, che non avevano più ricevuto manutenzione dallo scoppio del conflitto, ha provocato una gigantesca ondata che ha spazzato via interi quartieri di, città porto di quasi 90.000 abitanti nellaorientale. Il bilancio, tuttora provvisorio, è spaventoso: oltre 11.000 morti, che potrebbero arrivare a 20.000 visto l’enorme numero di dispersi. Laè allo sbando, edla macchina dei soccorsi, malgrado gli sforzi encomiabili dei libici, è carente, rischiando di aggravare ulteriormente il ...

