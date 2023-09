L’Europa | l’Italia e il dilemma dell’autonomia strategica Il punto di Confindustria

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 settembre 2023) C’era una volta la globalizzazione. E ora c’è l’autonomia. Come a dire, è meglio brillare e vivere di luce propria piuttosto che dipendere dalla forniture altrui. La guerra in Ucraina insegna. Di questo si è parlato in occasione della presentazione del volume “Catene di fornitura tra nuova globalizzazione e autonomia”, realizzato e curato dal Centro Studi di. Un evento che ha visto la presenza corale di esperti ed economisti, unitamente al presidente di, Carlo Bonomi (qui il racconto dell’ultima assemblea annuale degli Industriali) e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Tutto parte da un assunto. E cioè che “l’iper-globalizzazione dei primi anni duemila ha lasciato il posto a una fase di globalizzazione lenta (slowbalization). Tuttavia, la globalizzazione resta ...