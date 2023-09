L' Europa è sul punto di implodere | dissoluzione per via dei migranti

(Di venerdì 22 settembre 2023) L'immigrazione potrebbe essere «una forza dissolvente per l'Unione Europea» a causa delle profonde differenze culturali tra i Paesi europei e della loro incapacità a lungo termine di raggiungere una politica comune. È questo l'allarme lanciato dall'Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, in una lunga intervista al Guardian. Borrell ha affermato che il nazionalismo è in aumento in, ma ha detto che questo è dovuto più alla migrazione che all'euroscetticismo: «Si temeva che la Brexit fosse un'epidemia. E non lo è stata. È stato un vaccino. Nessuno vuole seguire l'uscita dei britannici dall'Unione europea, ma la migrazione è una divisione più grande per l'Unione europea. E potrebbe essere una forza dissolvente per l'Unione europea». Borrell sottolinea che nonostante l'istituzione di una frontiera esterna comune, «non siamo stati in ...

I risultati dell’ Europa League 2023 / 2024 aggiornati in tempo reale dal terzo turno di qualificazione fino alla finalissima, in programma davanti ai ...

L’ Europa League torna in campo con la prima giornata della competizione: ecco tutti i risultati e la scorpacciata di gol spalmata nei due orari in ...

Il percorso di de - risking delle banche italiane L'analisi di Banca Ifis ha acceso i riflettoripercorso di de - risking delle banche italiane: un percorso che non trova eguali ine che ...Ma, ci permettiamo di aggiungere, non sono "preistoria" ma attualità le sciagurate politiche securiste portate avanti dall'fronte migranti. Non è solo mancanza di solidarietà, come più ...

L'Europa sul Fondo interbancario: "Tercas, non ci fu aiuto di Stato" il Resto del Carlino

Inquinamento: Pianura Padana tra le peggiori in Europa, l'inchiesta ... Sanità Informazione

Il nazionalismo è in aumento in Europa più per fattori legati alla crisi migratoria ... Secondo Borrell, poi, la guerra in Ucraina non sta alimentando le attuali controversie sull'immigrazione: "Il ...Il de-risking dei bilanci bancari prosegue anche oltre i target EBA. Presentato a Cernobbio il "Market Watch Npl" elaborato dall'Ufficio Studi di Banca Ifis Nasdaq 13.224 INV.