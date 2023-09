Lettera aperta di oltre 10 mila scrittori per chiedere alle aziende AI un equo compenso

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nella giornata di oggi stiamo dando conto agli ultimi avvenimenti nell’ambito della serrata contesta tra intellettuali e creativi – nello specifico, gli autori – e ledi intelligenza artificiale, in particolar modo OpenAI, per il modo in cui queste ultime sfruttano le opere coperte da copyright per addestrare i modelli linguistici di grandi dimensioni. Glicontro OpenAI, in particolare, sono arrivati ad essere 10. Questo numero raccoglie solo coloro che hanno scelto di firmare unarivolta ai leader delledi intelligenza artificiale affinché proteggano gli. LEGGI ANCHE >>> L’ennesima causa degli autori contro OpenAI ha visto unirsi anche George R. R. Martincontro OpenAI: la ...