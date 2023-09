Lecce | Oudin | 'Un gol molto importante da condividere con tutto lo staff'

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Il Lecce vince la resistenza del Genoa , in dieci uomini per quasi un'ora, e grazie a un gran tiro da fuori di Remi Oudin conquista i tre...

Lecce (ITALPRESS) – Un gol di Oudin a 6 minuti dal 90? spinge il Lecce al secondo posto in classifica per una notte. E' il miglior inizio della loro ...

Commenta per primo- Genoa 1 - 0 Martinez 6 : nessuna sbavatura, sul gol una deviazione lo De Winter 5 : dalle ... partita impeccabile sino all'86' quando esce fuori posizione e lascia...Tre vittorie, due pareggi e zero sconfitte rendono questo avvio il migliore della storia del, che oggi, vittorioso per 1 - 0 in casa contro il Genoa , ringrazia il tiro deviato dia 6' ...

Missile di Oudin e il Lecce batte il Genoa rimasto in 10. Giallorossi secondi ItaSportPress

Lecce 1 - 0 Genoa, deviazione sul tiro di Oudin, Martinez battuto Telenord.it

I salentini di D'Aversa si sono imposti contro il Grifone di Gilardino grazie ad una rete del francese ...GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini ...