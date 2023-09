Lecce | le pagelle di CM | Oudin la risolve e regala il record di imbattibilità

PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - ARBITRI -- PRONOSTICI Venerdì 22 settembre 18.30 Salernitana " Frosinone 20.45" Genoa Sabato 23 settembre 15.00 Milan " Hellas Verona 18.Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei protagonisti.- Confermatissimo Krstovic, autore di tre gol nelle prime tre partite stagionali. Come ...

Lecce-Genoa 1-0, le pagelle: Martin ingenuo, Oudin decide numero-diez.com

Le Pagelle di Lecce-Genoa: Oudin è da sogno. D'Aversa non ... Calcio Lecce

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Lecce-Genoa Le pagelle dei protagonisti del match tra Lecce e Genoa, valido per la 5ª giornata del ...Ramadani 7: dalle sue parti è impassibile passare, lotta su ogni pallone e fa girare il pallone. Rafia 5,5: corre tanto per pressare in avanti e recupera palloni, in fase offensiva spreca malamente un ...