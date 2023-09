Lecce-Genoa | Oudin | “Risultato importante | sono davvero felice per il gol”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Remi, autore del gol che ha deciso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a fine partita: “per il gol. Si tratta di una rete moltoe anche della mia prima in casa.contento per la squadra e per lo staff, ci tengo a condividere questo preziosocon tutto il gruppo“. Grazie a questa vittoria di misura, ilsi è portato temporaneamente al secondo posto, a quota 11 punti. SportFace.

Lecce (ITALPRESS) – Un gol di Oudin a 6 minuti dal 90? spinge il Lecce al secondo posto in classifica per una notte. E' il miglior inizio della loro ...

Commenta per primo1 - 0 Martinez 6 : nessuna sbavatura, sul gol una deviazione lo De Winter 5 : dalle sue parti Strefezza lo ha messo in difficoltà e lo ha costretto alle maniere forti che gli costa il ...Tre vittorie, due pareggi e zero sconfitte rendono questo avvio il migliore della storia del, che oggi, vittorioso per 1 - 0 in casa contro il, ringrazia il tiro deviato di Oudin a 6' ...

Lecce-Genoa, cronaca e tabellino del match. Alle ore 20:45 di venerdì si è giocata la gara tra Lecce e Genoa, una sfida fondamentale per la zona salvezza tra due squadre con ambizioni simili e che ...