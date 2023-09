Lecce-Genoa | le probabili formazioni

(Di venerdì 22 settembre 2023) Questa sera in campo alle ore 20:45 la sfida di Serie A tra, ecco ledelle due squadre Questa sera in campo alle ore 20:45 la sfida di Serie A tra, ecco le(4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Blin, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: Roberto D’Aversa.(4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.

Inizia oggi con Salernitana - Frosinone ela quinta giornata. Le probabili formazioni di Udinese Calcio - Associazione Calcio Firenze Fiorentina, partita valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A Tim 2023/...

Sono ventitré i giocatori del Genoa convocati da Alberto Gilardino in vista del match di questa sera in casa del Lecce. Come previsto gli unici assenti sono Junior Messias e Alessandro Vogliacco che ...Mister Gilardino indirizzato a confermare l'atipico 4-4-2 che ben ha figurato col Napoli: "Dobbiamo avere rispetto per loro ma saper far male con la palla". Ancora out Messias e Vogliacco ...