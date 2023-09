Lecce-Genoa | le formazioni ufficiali | esordio dal 1' per Touba | Gilardino con Gudmundsson-Retegui

Ritorna la Serie A dopo le coppe europee. Il match del venerdì sera sarà tra Lecce e Genoa, due squadre che hanno ottenuto in queste prime giornate ...

Formazioni ufficiali Lecce-Genoa : le scelte dei due tecnici per la gara delle 20.45 di questo venerdì di campionato Comunicate le Formazioni ...

Le Formazioni ufficiali di Lecce e Genoa, sfida valida per la quinta giornata di Serie A 2023 / 2024 . La compagine salenitana ha iniziato alla grande ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Genoa, valevole per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Un inizio davvero di ...