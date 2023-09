Lecce-Genoa 1-0 le pagelle e il tabellino della partita | salentini al secondo posto!

(Di venerdì 22 settembre 2023)1-0 lee il. Sfida interessante al ”Via del Mare” tra due squadre che vantano un calcio propositivo. D’Aversa contro Gilardino, due idee di calcio offensivo che si incontrano in uno scontro salvezza che promette gol e spettacolo: è questa, in sintesi, lache ci si aspetta in quel Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Lecce (ITALPRESS) – Un gol di Oudin a 6 minuti dal 90? spinge il Lecce al secondo posto in classifica per una notte. E' il miglior inizio della loro ...

Commenta per primo Ilvince e si porta a sorpresa al secondo posto in classifica. Battuto il1 - 0 grazie al sigillo di Rémy Oudin , che dal limite dell'area ha punito Martinez. Proprio Oudin ha parlato ai ...Commenta per primo1 - 0 Martinez 6 : nessuna sbavatura, sul gol una deviazione lo De Winter 5 : dalle sue parti Strefezza lo ha messo in difficoltà e lo ha costretto alle maniere forti che gli costa il ...

Serie A, Lecce-Genoa: le foto della partita - Sportmediaset Sport Mediaset

Diretta Lecce-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Pubblichiamo di seguito le pagelle di Pianetagenoa1893.net ai protagonisti in campo di Lecce-Genoa. GENOA 5: stasera c’è stato un passo ...Ancora Gilardino: " L'approccio alla gara e la voglia di soffrire devono essere le nostre prerogative. Purtroppo l'episodio ha cambiato tutto, ma anche in 10 ci sono stati i presupposti per creare ...