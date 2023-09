Lecce-Genoa 1-0 | il tabellino

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Il video dei gol e degli Highlights di Lecce-Genoa , match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Via del ...

Il Lecce vince la resistenza del Genoa , in dieci uomini per quasi un'ora, e grazie a un gran tiro da fuori di Remi Oudin conquista i tre...

Il Lecce non solo mantiene l’imbattibilità (come solo Inter e Juventus), ma si issa al secondo posto in Serie A. Nell’anticipo di stasera il Genoa ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...... mentreè la sfida che chiude la prima serie di partite di oggi. Nikola Krstovic (LaPresse) - Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D'Aversa, arrivano all'...

Serie A, Lecce-Genoa: le foto della partita - Sportmediaset Sport Mediaset

Diretta Lecce - Genoa (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

Il Lecce sblocca la gara del Via del Mare contro il Genoa nel finale. Al 83’ Gendrey serve Oudin fuori area che si coordina, calcia e grazie ad una deviazione batte Martinez per il vantaggio ...Buonasera da Giuseppe Andriani e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Genoa. Tutto pronto al Via del Mare, squadre negli spogliatoi, a breve si parte. Lecce-Genoa: missione secondo posto per una ...