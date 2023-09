Lecce-Genoa 1-0 | dominio giallorosso | la decide Oudin nel finale

(Di venerdì 22 settembre 2023) Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? Calcio d’inizio al Via del Mare 5? Partito subito forte il6? Giallo per De Winter che atterra Strefezza 8? Giallo anche per Martin per aver atterrato Almqvist 10? Schema su punizione che libera al tiro Strefezza, palla alta 19? Momento di studio del match 22? Solito taglio in area di Krstovic, il pallone finisce fuori di poco 23? Ci prova Krstovic dalla distanza, palla a lato ma ancora una volta pericoloso l’attaccante 32? ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...... mentreè la sfida che chiude la prima serie di partite di oggi. Nikola Krstovic (LaPresse) - Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D'Aversa, arrivano all'...

Buonasera da Giuseppe Andriani e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Genoa. Tutto pronto al Via del Mare, squadre negli spogliatoi, a breve si parte. Lecce-Genoa: missione secondo posto per una ...Il sorprendente Lecce di Marco Baroni cerca di continuare la sua corsa in questo inizio di stagione. Il Genoa di Alberto Gilardino, invece, ha ottenuto lo scalpo del Napoli e fermato la Lazio, ma ha ...