Le serie tv e i film italiani da non perdere su Netflix da oggi al 2024

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nonostante sia una delle ricerche più fatte sullo streamer, la vocetv italiane, per quanto piena di titoli cult (Suburra, Baby, Tutto chiede salvezza, La vita bugiarda degli adulti, le ultime stagioni di Skam Italia), non ci sembra mai stata abbastanza popolata. Bene, ci sono delle novità: il prossimo autunno e inverno si prospetta elettrizzante al riguardo. I titoli di punta di una nuova stagione italiana made inC’è quasi da esaltarsi.Forse perché si parte con la docudal dna rock Il Supervissuto (disponibile dal 27 settembre), in cui Vasco Rossi racconta in prima persona la sua “vita spericolata”. «In giro si sentono leggende, per una volta voglio raccontare la mia versione», dice il Blasco che ha intenzione di prendere per mano il pubblico «per dire che niente è impossibile». Per ...