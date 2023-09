In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Milena Bertolini , ex ct dell’ Italia femminile , ha fatto il punto della situazione sul movimento ...

Lesono diventate legge in India ieri sera tardi, con l'approvazione all'unanimità dei 215 membri della Rajya Sabha, la Camera Alta del parlamento indiano, presenti alla votazione, dopo il ...Spesso si pensa al mondo delle automobile come a un settore a trazione maschile, come se le "" non trovassero mai applicazione. Martina Starke è la dimostrazione che l'industria moderna delle quattro ruote punta fortemente sulle donne, non a caso la tedesca siede al timone dello ...

Le quote rosa sono legge in India, il 33% dei seggi alle donne ... Agenzia ANSA

Quote rosa in giunta, il Tar Molise inchioda il sindaco Borrelli. Il ... L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

