(Di venerdì 22 settembre 2023) Istanti di paradiso in terra sono quelli a cui dà vitacon organza e metallo. Leggere, minime e delicate, queste operesempreche le ha ispirate. L’armonia e la piacevolezza estetica per l’artista non sono mai autoreferenziali, bensì un vero inno alla magnificenza dell’esistere, di ciò che ci circonda, di cui l’essere umano è solo un elemento. Per tale ragione ogni intento sociale o di denuncia contro i danni generati sull’ambiente è considerato “rumore” inutile dall’artista, che passa, vede e racconta un altrove onirico e panteistico. Compito dell’artista è il raccontare ladel creato, andando oltre a una sua mera e impossibile riproduzione: il segreto è perciò scavare ...

Le fibre di Mariko Kusumoto raccontano l’infinita bellezza della natura Linkiesta.it