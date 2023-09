Le declinazioni pittoriche di Giulia Crimaldi | tra Pop Art e Iperrealismo per interpretare la realtà secondo il filtro di una visione fuori dagli schemi

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 22 settembre 2023) Molto spesso tutto ciò che appartiene allapresenta un inedito significato, qualcosa di più nascosto che viene svelato solo dopo uno sguardo più attento, più profondo nei confronti di quelle energie sottili invisibili eppure esistenti, in grado persino di attribuire un senso completamente differente rispetto a ciò che appare a una prima e veloce osservazione. Alcuni artisti tendono a scegliere un solo stile, un linguaggio che consenta loro di muoversi all’interno di un terreno conosciuto in cui si identificano, mentre altri avvertono il bisogno di muoversi trasversalmente esplorando più opzioni espressive per dare sfogo a una poliedricità di pensiero e di rappresentazione necessaria a manifestare il loro approccio alla vita e a tutto ciò che ne fa parte. La protagonista di oggi appartiene a quest’ultima categoria di creativi e sviluppa la sua produzione ...