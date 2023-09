Lazio | le parole di Rovella sulla prestazione contro il Napoli

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Lazio in ...

Alla vigilia della gara contro il Monza all'Olimpico (h 20:45) sono arrivate le sueai microfoni diStyle Channel PROVEDEL - 'Martedì abbiamo vissuto un finale di partita pazzesco, da ...ROMA - Un gol nelle prime cinque uscite ufficiali (quattro di campionato e una di Champions League). Ciro Immobile cerca con il Monza il riscatto dopo un inizio di stagione complicato. Il capitano ...

ROVELLA LAZIO MONZA - La partita tra Lazio e Monza è indubbiamente quella di Nicolò Rovella, il grande ex. Ecco, qui di seguito, le parole del centrocampista laziale rilasciate nel match program in ...Terminata la rifinitura della Lazio in ottica Monza. Dopo un giorno di riposo la squadra di Sarri si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per le prove tattiche in vista della sfida ...