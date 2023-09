Lazio | Immobile | “Contro il Monza sarà una finale | dobbiamo recuperare i punti persi”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ciroha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali dellaalla vigilia della sfida di Serie Ail, presentando la gara: “Per noi è come unainiziare ae ad essere quelli dello scorso anno. Solo in questo modo, e ritrovando lo spirito che si è vistol’Atletico Madrid, arriveranno anche i risultati“.ha poi commentato le molte critiche ricevute per il difficile inizio di stagione: “A mio avviso non sono vere le tante cose che ho sentito. Personalmente sono sereno perché ascolto ciò che mi dice il mister. Lui punta molto su ciò che posso dare alla squadra ed è anche per questo che sento molto la mancanza del gol. Ho ...

La Lazio è pronta a tornare in campo dopo il pareggio in Champions League contro l'Atletico Madrid. Domani la squadra di Sarri ospiterà il Monza allo Stadio Olimpico, sfida presentata anche da Ciro ...